Record di ascolti sul sito di RTV per il live score della Fiorita

L'auspicio è che la federcalcio torni al tavolo delle trattative con RTV

Quasi 9000 contatti per una partita straordinaria, giocata fino all'ultimo secondo, che ha onorato la Champions League. Complimenti alla Fiorita per questa emozione che è riuscita a regalare a tutti gli appassionati di calcio, aspettando un ritorno che si preannuncia unico. Ora - afferma il caporedattore allo sport Palmiro Faetanini - tutti a fare il tifo per la Folgore e il Tre Penne che giocano questa sera in Europa League, con la speranza da parte di tutti noi che la Federcalcio torni al tavolo delle trattative con San Marino Rtv per poter far conoscere meglio, oltre i nostri servizi del TG, il calcio sammarinese in tutta Europa. In bocca al lupo alla Folgore e al Tre Penne".