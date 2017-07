Fiorita, Tre Penne, Folgore: il sogno che merita di non finire

Tra il sogno e la realtà ci sono due secchiate gelide che riportano a galla l'estate dell'ice bucket challenge. Due docce gelate tra un pareggio quasi maturato e Fiorita, e Tre Penne. Ma la secchiata ha raffreddato e non ucciso un sogno che alla voce "si può fare" continua.



Per ordine, la Champions, La Fiorita e il figurone di Belfast. Una partita di equilibrio e sostanza, un calcio di misure e ripartenze, ma anche di fraseggi e idee. Un calcio che avrebbe meritato il gol, sfiorato da Tommasi e prima ancora da Hirsch che ricorda molto bene. Ricordi di Windsor Park e proiezione a volo d'angelo sul ritorno. Detto sottovoce, si può fare. Lo dice anche Tommy Zafferani in corsa per una maglia da titolare e più che mai sul pezzo. C'è appena un gol tra sogno e progetto. Quel gol subito all'andata al penultimo giro di lancetta e che La Fiorita vuole ribaltare.



Montegiardino è in corsa, e corre anche Città. Stessa partita, stesso destino. Stesse numero di occasioni, 2, Moretti e Simoncelli e stesso ragionamento di prospettiva. La trasferta macedone di Skopje porta con sè problemi organizzativi, ma anche l'idea di poter pensare a qualcosa di grande. Per lo meno esserci con un senso sportivo.



Bene anche la Folgore che lascia La Valletta con 2 gol presi a cavallo tra primo e secondo tempo. E si accoda. Il calcio sammarinese ha trovato, almeno a livello di club, il modo di alzare l'asticella. Di recuperare competitività. Di lasciare andare i sogni, in libera uscita.



Roberto Chiesa