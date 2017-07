Calcio scommesse: ecco i deferimenti e le motivazioni

Violato l'articolo 5 del regolamento disciplinare: "Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia". Deferite per responsabilità oggettiva, Libertas, Juvenes/Dogana e Virtus

La Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha reso noto i nomi dei 4 calciatori deferiti dalla Procura Federale nell'ambito dell'indagine sportiva sul calcio scommesse. Si tratta di Matteo Vitaioli, capitano della Nazionale Sammarinese, Nicola Zafferani, giocatore della Juvenes/Dogana, Mirko Bucci e Andrea Righi, della Virtus. Il deferimento alla Commissione Disciplinare è per la violazione dell’art. 5 del Regolamento Federale. L'azione disciplinare è stata agevolata dalla collaborazione dei soggetti sopracitati, che rendendo dichiarazioni spontanee hanno favorito, il compito della Giustizia Sportiva della FSGC.

Deferite per responsabilità oggettiva le tre società d'appartenenza: Libertas, Juvenes/Dogana e Virtus. A termini di regolamento, i calciatori deferiti rischiano una squalifica, non inferiore ai 2 anni e una ammenda di 1000 euro.



Queste le motivazioni della Procura Federale:



BUCCI MIRKO per la violazione di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento Disciplinare della

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio: per aver reiteratamente effettuato scommesse aventi

ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali di calcio a livello internazionale e i risultati di

gare ufficiali organizzate nell’ambito della FSGC, nonché per aver effettuato scommesse sulla

gara SAN GIOVANNI – VIRTUS del 15/03/2017;



RIGHI ANDREA per la violazione di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento Disciplinare della

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio: per aver reiteratamente effettuato scommesse aventi

ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali di calcio a livello internazionale;



VITAIOLI MATTEO per la violazione di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento Disciplinare della

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio: per aver reiteratamente effettuato scommesse aventi

ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali di calcio, nonché per aver effettuato scommesse

sulla gara SAN GIOVANNI – VIRTUS del 15/03/2017; per aver omesso di dare tempestiva

informativa alla Procura Federale circa il fatto che altro tesserato FSGC, nello specifico Zafferani

Nicola, effettuasse scommesse su gare di campionato.



ZAFFERANI NICOLA per la violazione di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento Disciplinare

della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio: per aver reiteratamente effettuato scommesse

aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali di calcio, nonché per aver effettuato

scommesse sulla gara SAN GIOVANNI – VIRTUS del 15/03/2017; per aver omesso di dare

tempestiva informativa alla Procura Federale circa il fatto che altro tesserato FSGC, nello

specifico Vitaioli Matteo, effettuasse scommesse su gare di campionato.



VIRTUS A.C. 1964 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del

Regolamento Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, per le condotte

ascritte ai signori Bucci Mirko e Righi Andrea;



A.C. LIBERTAS a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento

Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, per le condotte ascritte al signor

Vitaioli Matteo;



A.C. JUVENES/DOGANA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del

Regolamento Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, per le condotte

ascritte al signor Zafferani Nicola.