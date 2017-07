Champions: La Fiorita - Linfield LIVE su San Marino RTV

La gara di ritorno tra i campioni di San Marino e Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta sui canali di San Marino RTV e in streaming sul portale della TV di Stato.

Grande appuntamento con la Champions League su San Marino RTV. L'emittente di Stato trasmetterà in diretta la gara di ritorno del primo turno di qualificazione tra La Fiorita e il Linfield. I campioni di San Marino sono chiamati alla grande impresa contro quelli dell'Irlanda del Nord che nella gara giocata a Belfast hanno vinto 1-0. Appuntamento da non perdere sui canali di San Marino RTV e in streaming sul portale della TV di Stato. Fischio d'inizio alle 20:30, dirige l'incontro il maltese Fyodor Zammit.