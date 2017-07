Champions: è il giorno de La Fiorita

Diretta Tv a partire dalle 20.30

Questa sera la Fiorita, con diretta Tv, scende in campo contro gli irlandesi del Linfield. Restano ancora alcuni dubbi sulla formazione da schierare per il tecnico Berardi, intenzionato a confermare almeno 9 degli 11 titolari di Belfast. "Abbiamo il giusto entusiasmo per fare una grande gara di ritorno" ha detto il Capitano Danilo Rinaldi per spronare i suoi all'impresa. Sentiamolo