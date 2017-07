Champions: La Fiorita - Linfield 0-0, tanto orgoglio ma non basta

Partita fin da subito equilibrata con il Linfield che si fa preferire solo nei primi 10 minuti. Ordinaria amministrazione per Vivan, mentre Olcese non riesce ad imprimere la giusta forza ad un lancio quando si trova a tu per tu col portiere. Sì va al riposo sul risultato di 0-0.

Dopo 15 minuti della ripresa entra Ricchiuti che dà subito la scossa ai suoi con un paio di percussioni che spaventano i nordirlandesi. Un brivido percorre lo stadio quando Tommasi rischia di far la frittata in ripartenza e con Vivan ancora fuori dai pali. Per loro fortuna il tiro dei biancoblu termina abbondantemente fuori dallo specchio.

Negli ultimi minuti è solo forcing Fiorita, soprattutto dopo l'ingresso in campo di Hirsch e Mottola. Saltano gli schemi. Il Linfield è alle corde e deve subire mischie furibonde nella propria area.

Clamoroso all'88' il liscio di Mottola all'altezza del dischetto del rigore con la porta a sua disposizione. Panchina e tribuna erano già alzate a braccia tese.

Sono (solo) 4 i minuti di recupero. La Fiorita ci prova con tutte le forze, ma invano. Termina 0-0 tra gli applausi del pubblico. Il Linfield passa il turno.



fm