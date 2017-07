Europa League: la Folgore cerca l'impresa contro La Valletta

Diretta su San Marino RTV dalle 20:30.

Le ottime prove casalinghe di Tre Penne, prima e La Fiorita poi, confermano la crescita del calcio sammarinese. La Folgore non vuole essere da meno. Il club di Falciano vuole dare continuità a quello che le altre due squadre hanno iniziato. Il sogno è il risultato, obiettivo sfiorato dalla Folgore in passato. L'avversario è La Valletta, formazione di Malta che a San Marino ha già incontrato La Fiorita e il Tre Fiori. A Malta i padroni di casa si erano imposti 2-0 con reti a cavallo dell'intervallo. Ha lasciato un pò di amaro in bocca alla Folgore che allo Stadium cerca la grande prestazione.



Elia Gorini