Europa League: Rabotnicki - Tre Penne LIVESCORE

Benvenuti al Training Center FFM di Skopje in Macedonia per la partita di ritorno tra Rabotnicki e Tre Penne. All'andata la formazione macedone si è imposta contro i sammarinesi per 1-0 grazie al gol all'89' di Mitrev. Clima umido, temperatura vicina ai 33°C, 300 spettatori presenti.



FORMAZIONI UFFICIALI:

FK Rabotnicki (4-3-3)

Siskovski; Raso, Mitrev, Sikov, Herera; Duranski (c), Trajcevski, Najdenov; Suad Sahiti, Markoski, Velinov



SP Tre Penne (4-3-1-2)

Migani; Cesarini, Fraternali, Rossi (c), Merendino; Palazzi, Patregnani, Gai; Simoncelli; Marco Martini, Moretti



Arbitro: Lukjancukas (LTU)

Assistenti: Radius- Snarskis (LTU)

Quarto uomo: Jackus (LTU)