Tre Penne all'attacco del Rabotnicki: Moretti e Martini in campo insieme?

Dovendo rinunciare alla fisicità e all'esperienza di Gasperoni, Bizzotto sta prendendo in considerazione l'idea di cambiare modulo:possibile un 4-4-2 con Simoncelli e Palazzi larghi e il capocannoniere del campionato sammarinese tra i titolari.

Ufficilmente, lo stadio del Rabotnicki sarebbe l'Arena Filippo II di Skopje, che l'8 agosto ospiterà la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Manchester United. Per questa Europa League però i macedoni riceveranno il Tre Penne, che alloggia accanto allo stadio di cui prima, nel ben più modesto centro di allenamento della Federcalcio macedone. Dove ieri i biancazzurri si sono allenati sotto un sole cocente, un'anteprima di cosa li aspetta oggi dalle 17:30 in poi.



In questo match di ritorno l'unica certezza di Bizzotto è la difesa a quattro: sicuri Migani in porta, Fraternali e Rossi al centro e Merendino a sinistra, mentre a destra il rientrante Cesarini potrebbe rilevare Palazzi, spingendolo più avanti. A centrocampo il vero rebus riguarda la sostituzione in mediana del capitano Gasperoni, perdita non da poco per il Tre Penne. Bizzotto potrebbe sostituirlo con Calzolari e lasciare invariato il 4-3-2-1 dell'andata, con Gai e Patregnani a completare il trio nel mezzo e il duo Santini-Simoncelli a supporto di Moretti. Ma visto che si deve rincorrere tanto vale osare, perciò il tecnico sta seriamente pensando di raddoppiare le punte: sarebbe 4-4-2 con Palazzi e Simoncelli – a loro volta propensi all'attacco - larghi e il capocannoniere del campionato Martini accanto a Moretti.



Dall'inviato a Skopje

Riccardo Marchetti



Nel servizio le parole di Luigi Bizzotto, allenatore del Tre Penne