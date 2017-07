Tre Penne, prima da capitano per Rossi: "Un onore, premiata la mia lunga militanza"

Vista l'assenza di Alex Gasperoni, contro il Rabotnicki il capitano del Tre Penne sarà Andrea Rossi, che ha battuto la concorrenza di Nicola Gai e Luca Patregnani. Il difensore, alla sua prima da graduato in Europa, si è detto orgoglioso di poter scendere in campo con la fascia al braccio, un onore che si è conquistato in virtù della lunga militanza in biancazzurro.