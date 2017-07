Uefa Futsal CUP: Tre Fiori in Svezia contro i campioni di Germania e Andorra

A Nyon i sorteggi del turno preliminare di UEFA Futsal CUP hanno definito gli avversarti del Tre Fiori in coppa.



La seconda volta di San Marino nella UEFA Futsal Cup sarà in Svezia.



E' questo il risultato dei sorteggi del turno preliminare che si giocherà dal 22 al 27 agosto. Il Tre Fiori difenderà, per il secondo anno consecutivo, i colori di San Marino nella massima competizione per club del futsal. Un girone tutto da scoprire per la squadra del tecnico Massimiliano Spada che lascia però qualche speranza, vista la grande prova della passata edizione.



I campioni di San Marino sfideranno i tedeschi del Regensburg, gli svedesi del Uddevalla e gli andorrani dell'Encamp. Il Tre Fiori dovrebbe giocare la prima partita con i padroni di casa del Uddevalla, al debutto in campo internazionale, così come il Regensburg vincitore della Bundesliga di futsal. Contro i campioni di Germania è prevista la seconda partita. Il Regensburg ha vinto quest'anno il suo primo titolo nazionale.



Il girone di qualificazione si concluderà contro la squadra di Andorra. L'Encamp non è nuovo alla UEFA Futsal Cup, ha vinto il campionato al termine di una stagione esaltante nella quale hanno centrato 22 delle 24 partite giocate. La squadra vincitrice del turno preliminare accederà al turno principale dal 10 al 15 ottobre. Già definiti anche in questo caso gli abbinamenti.



Il girone del Tre Fiori è stato sorteggiato i belgi del Galle-Gooik i finlandesi dello Sievi e la vincitrice del girone A.



Elia Gorini