La Valletta vince a San Marino, ma la Folgore esce dal campo tra gli applausi

La Folgore saluta l'Europa con una grande prestazione. La squadra di Falciano cede solo alla sfortuna, che produce un incredibile gol mancato nel primo tempo e un'autorete nella ripresa che decide la partita. La squadra di Oscar Lasagni la sfiora l'impresa e conferma l'ottimo trend casalingo dei club sammarinesi. Il tecnico di Falciano cambia due giocatori su 11 rispetto all'andata, non l'atteggiamento, di un gruppo che sa difendere con ordine, aggredire al momento opportuno. Non stupisce se la prima occasione è della Folgore con Ramiro Lago. Dall'altra parte La Valletta ci prova con Mifusd. Bianchi si fa trovare pronto, poi Brolli perfeziona il disimpegno salvando sulla linea al 16'. Tre minuti più tardi la Folgore perde un pallone che non va mai perso, Velasco conclude l'azione, Bianchi mette la pezza e il risultato resta sullo 0-0. L'equilibrio caratterizza la partita del San Marino Stadium. La Folgore è squadra tosta. Le sensazioni sono buone, anche perché Umeh non fa paura alla mezz'ora e quando il cronometro sta per entrare negli ultimi 5 minuti, Romao manda di testa fuori. Segnali. La Folgore è presente, e si sente eccome. Minuto 43: può essere la svolta. Bernardi va a contrastare Bonello, gli porta via la palla, si costruisce la strada per il paradiso, sembra vantaggio, invece no, la sfera esce a lato.

All'intervallo è uno 0-0 che va stretto alla Folgore. Il calcio a volte è scienza e nella ripresa, quello che da poi toglie. La punizione di Velasco è calciata bene, forse troppo bene, perché il pallone si stampa contro la traversa con Luca Bianchi in tuffo, la palla rimbalza contro il portiere della Folgore e va in rete. Incredibile vantaggio de La Valletta. I maltesi fanno fatica, la Folgore ci prova fino alla fine ancora con Lago. Gli ospiti giocano anche con il cronometro, tra crampi e perdite di tempo. La Valletta vince 1-0, ma gli applausi sono tutti per la Folgore e si sente!