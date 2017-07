Tre Penne, il presidente Selva: "Mercato chiuso con Paganelli, per la prossima stagione occhio a Libertas e Domagnano"

La sconfitta in Macedonia ha chiuso una stagione che ha portato in dote Supercoppa e Coppa Titano.

La trasferta macedone di Europa League ha definitivamente chiuso la stagione 2016/17 del Tre Penne: un epilogo amaro visto il 6-0 incassato dal Rabotnicki, ciò nonostante per il presidente Fabrizio Selva rimane "molto, molto positiva: abbiamo disputato tre finali vincendone due e adesso ci aspetta l'ennesima finale con La Fiorita - per la Supercoppa, ndr- ora sotto con la prossima, nella quale cercheremo di essere sempre competitivi. Sarà dura perché dovremo vedercela con squadre altrettanto forti: oltre alle solite Folgore e Fiorita aggiungerei la Libertas, che ha fatto un signor mercato, e il Domagnano".



Tre Penne che in settimana ha messo sotto contratto l'ex attaccante della Sammaurese Riccardo Paganelli: "Col suo arrivo - spiega Selva - il nostro mercato può dirsi completamente chiuso. Abbiamo già oltre 20 titolari, secondo me siamo a posto così".



Paganelli che prende il posto di Andrea Moretti, passato, dopo un solo anno in biancazzurro, al Flaminia Civita Castellana, in Serie D: "Io di solito guardo il curriculum dei giocatori - dice il presidente - prima di venire da noi Moretti era reduce da un campionato - in Serie D nel Mezzolara, ndr - nel quale non aveva segnato molto: in questa stagione invece ha chiuso con la bellezza di 30 reti. Ho visto che ultimamente pure Paganelli ha fatto pochi gol, se però segue le orme del nostro Moretti ben venga".



RM