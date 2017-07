Al via il Summer Camp dell'ASC: due settimane di calcio giovanile a Montegiardino

Ha aperto ufficialmente i battenti la prima edizione del Summer Camp dell'Associazione Sammarinese Calciatori, il centro estivo del pallone biancazzurro: destinato ai bambini nati tra il 2004 e il 2011, il Camp si terrà a Montegiardino in 2 settimane, la prima dal 10 al 14 luglio e la seconda dal 17 al 21 luglio. Tre le categorie in cui sono divisi i ragazzi: piccoli, medi e grandi.



In un calcio italiano dominato dal tatticismo la fantasia è diventata un lusso sempre più raro: perciò, nelle sfide tra le squadre di bambini, a chi dribbla o sfoggia una bella finta vanno il doppio, il triplo o il quadruplo dei punti.



Confermata anche la collaborazione con l'Assocalciatori italiana, il cui presidente è l'ex azzurro – nonché centrocampista da coppe della Fiorita – Damiano Tommasi. Dal 12 al 19 luglio l'AIC invierà tre suoi istruttori: Francesco Mortelliti, Stefano Ghisleni - coordinatore del progetto Next Generation Sampdoria e allenatore del settore giovanile dell'Atalanta - e Veronica Brutti, allenatrice della scuola calcio dell'Hellas Verona.



Nel servizio l'intervista all'allenatore dei “grandi” Gianluca Procopio