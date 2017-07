San Marino Cup: oltre 3000 partecipanti per 100 squadre

Con la cerimonia di apertura è stato ufficialmente inaugurata l'edizione 2017 della San Marino Cup. Un grande evento sportivo, culturale e sociale, che per una settimana coinvolgerà ragazzi e ragazze in rappresentanza di 100 squadre, 18 paesi e 4 continenti. I numeri della 16' edizione di questo torneo giovanile parlano già di oltre 3 mila partecipanti. Il torneo è aperto a squadre di club, scuole e università formate da ragazzi dai 12 ai 19 anni (squadre suddivise in 5 categorie) o da ragazze dai 13 anni in poi (squadre suddivise in 3 categorie). Le gare saranno giocate su 12 campi in erba e in sintetico dei comuni di Riccione, Rimini, Misano, Bellaria e nella Repubblica di San Marino.



Elia Gorini