La Virtus riparte dall'amichevole contro il Bologna

La squadra del neo tecnico Mirco Fratta sfiderà in amichevole la squadra di Roberto Donadoni nel ritiro di Castelrotto (BZ).

La stagione della Virtus riparte con un'amichevole di grande prestigio. La squadra di Acquaviva domenica sarà impegnata nel ritiro del Bologna in provincia di Bolzano per sfidare la squadra di Roberto Donadoni. Un appuntamento che il club neroverde rinnova oramai da qualche anno. La squadra del presidente Giulianelli non è nuova a questi appuntamenti. In passato anche l'amichevole contro la Sampdoria, lo scorso anno proprio il Bologna. A Castelrotto, sede anche quest'anno del ritiro rossoblu, la squadra di Donadoni si era imposta 9-0 con poker di Verdi. A guidare la Virtus il nuovo tecnico Mirco Fratta che debutta con la sua nuova squadra con una partita di grande valore. Si allena la Virtus per arrivare quanto meno la più preparata possibile all'amichevole contro il Bologna. Un'occasione anche per voltare pagina, guardando al futuro, con la voglia di ripartire per lasciare, per quanto sia possibile, il recente passato, nel passato. La partita contro il Bologna rappresenta per il club di Acquaviva il punto di partenza di una rigenerata Virtus.



Elia Gorini