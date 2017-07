Nazionale: al via il raduno; per Manzaroli 19 sedute e 5 amichevoli prima della doppia sfida internazionale

Countdown cominciato settembre non è lontano e per la Nazionale è tempo di raduno. C'è la doppia sfida all'orizzonte: Irlanda del Nord al San Marino Stadium venerdi 1 settembre e l'Azerbaijan tre giorni dopo a Baku, si gioca alle ore 18, gare valide per le qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. 28 i calciatori presenti a Serravalle B per il primo allenamento agli ordini di Manzaroli: assenti Elia Benedettini, Michele Cevoli, Alessandro D'Addario e Filippo Berardi, che hanno iniziato la preparazione coi rispettivi club di appartenenza; si aggregheranno più avanti invece Hirsch, Lunadei e Mazza. Il programma prevede 19 sedute di allenamento e cinque amichevoli, la prima delle quali il 29 luglio. Già fissate anche le sfide con gli albanesi del KF Teuta, che sarà il primo club straniero ad affrontare la nostra Nazionale, e col Romagna Centro, le altre due invece sono ancora in via di definizione. Con Matteo Vitaioli coinvolto nello scandalo del calcio scommesse - e infatti assente alla ripresa degli allenamenti di ieri - la Nazionale necessita di un nuovo capitano, in attesa che la Procura Federale chiarisca la posizione del giocatore del Tropical Coriano. Il CT Manzaroli assicura che a breve si saprà il nome del nuovo portatore della fascia: in ballo quattro o cinque nomi, tra i papabili Alessandro Della Valle, Aldo e Davide Simoncini e Mirko Palazzi.