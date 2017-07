Arbitri: Stefano Podeschi designato Referee Observer a Vilnius

Ulteriore impegno internazionale per il Responsabile del Settore Arbitrale Stefano Podeschi, che volerà in Lituania dove – per conto della UEFA – assumerà il ruolo di Referee Observer relativamente alla sfida di andata tra FK Trakai ed i macedoni dello Shkëndija – valevole per il terzo turno di qualificazione alla prossima UEFA Europa League.



L’incontro si giocherà giovedì 27 luglio, con calcio di inizio alle ore 18:30 italiane, all’LFF Stadionas di Vilnius - lo stesso impianto in cui la Nazionale di Pierangelo Manzaroli uscì sconfitta di misura (2-1) nel settembre del 2015.