Lorenzo Magi a Coverciano a "scuola" di calcio

Il ct dell'under 17 di San Marino ha concluso il corso allenatori al quale hanno partecipato anche Cambiasso e Kallon.

Si è chiuso Coverciano il corso per "Allenatore professionista di seconda categoria – UEFA A". Corso di altissimo livello con 192 ore di lezione, in aula e sul campo, iniziate lo scorso 13 giugno. Tra i tecnici partecipanti anche il ct della Nazionale Sammarinese under 17 Lorenzo Magi. Molti i nomi conosciuti degli allievi che hanno seguito le lezioni, a cominciare da Patrizia Panico, la vice allenatrice della Nazionale maschile under 16. E poi ancora tanti volti noti del calcio italiano e internazionale, da Cambiasso a Kallon, da Di Michele a Mascara. A settembre gli esami finali.



