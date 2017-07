Il Summer Women's Football Festival si conferma un grande appuntamento

Continua il programma di promozione della Federcalcio Sammarinese nell'ottica del settore femminile.



Il calcio d'estate è anche quello femminile con l'appuntamento del Summer Womens' Football Festival. Una serata dedicata al calcio, inteso soprattutto come momento di divertimento e di aggregazione. Il progetto rientra nel programma di sviluppo del movimento in rosa, che come di consueto si apre a maggio con la giornata del calcio femminile per poi proseguire con appuntamenti estivi dedicati alle piccole calciatrici e alle loro famiglie. Un momento importante per far conoscere l'attività della Federcalcio del Titano nella logica di promozione e sviluppo del settore. Anche quest'anno il Summer Women's Football Festival ha saputo coinvolgere e divertire le giovani atlete che si sono ritrovate sul sintetico di Montecchio, per questo primo appuntamento, visto che ad agosto è prevista un'altra giornata dedicata al calcio femminile. Le più piccole, di 5 anni, hanno potuto conoscere da vicino i tecnici della Federazione e provare le esercitazioni che, proposte come gioco, hanno permesso anche alle famiglie di vedere al lavoro gli allenatori. Tra le quali anche alcune calciatrici della squadra della Federazione Sammarinese reduce dalla prima storica partecipazione al campionato di serie B nazionale. Le attività proposte sotto forma di gioco sono state utili per far divertire le bambine e far capire alle famiglie come l'attività federale non sia solo rivolta al miglioramento fisico, ma anche all'aggregazione e alla promozione del concetto di squadra. Non è mancata naturalmente la presenza di Mia, la mascotte del calcio femminile che come di consueto raccoglie sempre più consensi tra le giovani calciatrici.



Elia Gorini