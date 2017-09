Marco Tura: "Un onore la visita di Ceferin"

Marco Tura: "Un evento che ci onora, tanto straordinario quanto positivo perché si sono consolidati ulteriormente quei rapporti di amicizia e stima reciproca che già tempo erano maturati".



Michele Uva: "I rapporti tra Italia e San Marino sono stati e sono ottimali, mi pare quasi scontato che lo fossero e non solo per questioni geografiche, ma soprattutto per feeling e collaborazione costante dal punto di vista sportivo e politico".