UEFA: Aleksander Ceferin ricevuto dai Capi di Stato a San Marino

Giornata storica per la FSGC con la visita del numero 1 del calcio europeo.

La visita di Aleksander Ceferin a San Marino si è aperta con l'udienza con i Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio.



A Palazzo Pubblico i Capi di Stato hanno ricevuto il numero 1 della UEFA insieme a Giorgio Marchetti, responsabile delle Competizioni del UEFA e Zoran Lakovic, responsabile dei rapporti con le Federazioni Nazionali. A fare gli onori di casa il Segretario allo Sport Marco Podeschi e il presidente della Federcalcio Marco Tura, accompagnato dal Presidente del Cons Gian Primo Giardi e dal segretario generale della FSGC Luigi Zafferani.



Un momento importante per il calcio sammarinese, per la prima visita di Ceferin dalla sua elezione. Nel suo intervento la Reggenza ha ricordato l'importante ruolo dello sport, del calcio in particolare nella società. I Capi di Stato hanno sottolineato come lo sport rappresenti “un formidabile mezzo di aggregazione”. Per poi concludere con un augurio: “Scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa straordinaria organizzazione”.



Nel suo saluto, il presidente Ceferin ha ricordato come il calcio non sia solo uno sport, ma molto di più: uno strumento di coesione sociale, capace di produrre emozioni. Il numero 1 del calcio europeo ha ricordati i passi in avanti fatti dal movimento sammarinese, partendo dal grande lavoro svolto in passato da Giorgio Crescentini e proseguito nel presente dal nuovo presidente Marco Tura.



In occasione della visita sul Titano, Aleksander Ceferin è stato anche insignito dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Una conferma della stima che la Repubblica di San Marino ha voluto riconoscere al numero 1 del calcio europeo.



La giornata del presidente della UEFA si è conclusa al San Marino Stadium dove ha incontrato i rappresentanti dei club sammarinesi insieme ai protagonisti del calcio sammarinese.



Elia Gorini