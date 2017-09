Uefa: Čeferin e Uva in visita ufficiale

Visita ufficiale sul Titano oggi per il presidente della Uefa Aleksander Čeferin e il vicepresidente Michele Uva (anche direttore generale della Figc). In mattina l'incontro istituzionale a Palazzo con la Reggenza, mentre nel pomeriggio è previsto un incontro con il consiglio federale al San Marino Stadium.

“Abbiamo sostenuto le candidature di Ceferin e Uva" - ha dichiarato Marco Tura, che sull'elezione del direttore generale della federcalcio italiana ha aggiunto "è il frutto del lavoro di squadra portato avanti negli ultimi mesi e questo ci rende orgogliosi di quanto fatto in piena sinergia”.