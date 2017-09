Enrico Cibelli torna al Tre Penne

Lo storico capitano dei biancazzurri annuncia il ritorno in terra sammarinese dopo tre anni passati a Madrid. "Lunedì scorso mentre stavo tornando da Madrid - racconta Cibelli - mi ha chiamato il Presidente dicendomi che se volessi rincominciare a giocare, le porte del Tre Penne saranno sempre aperte. Per adesso sarò il primo tifoso e dovrò rimettermi in forma dopo qualche anno di inattività e verso Gennaio cercherò di essere disponibile per qualche presenza e per potermi aggiungere al gruppo del Tre Penne formato da giocatori di grande qualità". La società ha presentato anche il 4° portiere dei biancazzurri, Filippo Casadei giovane promessa classe 2001 che dichiara: "Sono molto contento dell'opportunità concessami. Voglio ringraziare il Presidente Fabrizio Selva e mio padre Massimo Casadei che ha sempre creduto in me".