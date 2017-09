Colpo grosso della San Marino Academy che espugna Vittorio Veneto con i gol di Vagnini e Mastrovincenzo



Con un secondo tempo tutto anima e cuore la San Marino Academy espugna niente meno che Vittorio Veneto e conquista i primi tre punti. 2-1 il risultato di una gara che le padrone di casa sbloccano dopo appena 13' con Zanon che ottimamente servita da Piai fulmina Giorgi con un preciso diagonale. Passano appena tre minuti ed il Vittorio Veneto potrebbe far scorrere i titoli di coda sul match ma Mantoani si divora il gol del raddoppio. Le biancazzurre faticano a rendersi pericolose. Ci prova al 19' Mastrovincenzo ma il suo diagonale non crea particolari problemi a Reginato. Si passa alla ripresa ed ancora una volta Mantoani ha sui piedi il pallone del 2-0 ma al terzo minuto vanifica l'assist di Piai graziando le ospiti. La San Marino Academy prende coraggio ed al 61' sfiora il pareggio con Vagnini che su punizione coglie l'incrocio dei pali. Il gol è nell'aria ed arriva quattro minuti dopo. Questa volta l'esecuzione di Vagnini supera Reginato. Reazione dell'11 di De Biasi al 70' con Piai il cui tiro cross scavalca Giorgi ma si stampa sul palo, poi Foltran spreca una ghiotta chance. Al 77' il gol che regala la vittoria alla San Marino Academy. Bianchi, da poco in campo, recupera il pallone e lo serve a Mastrovincenzo la quale lo calcia sul palo più lontano dove Reginato non può arrivare. In pieno recupero Mastrovincenzo potrebbe portare a tre le reti ma spreca l'invitante assist di Dulbecco. Alla fine a far festa è l'11 di Baschetti che si impone 2-1.



Nel servizio l'intervista a Gaia Mastrovincenzo attaccante San Marino Academy