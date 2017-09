Bonini risponde a Sarri: “Capisco la sua esigenza di tenere i giocatori, ma il calcio è di tutti”

Il Direttore Tecnico della FSGC risponde in maniera pacata e senza alzare i toni nei confronti del tecnico del Napoli Maurizio Sarri

Il calcio è di tutti, concetto Uefa, sul quale ha spinto anche il Direttore Tecnico della Fsgc in risposta alle dichiarazioni di Maurizio Sarri. Bonini non ha alzato i toni: “Sarri non ha offeso nessuno e tra le righe si capisce perfettamente che la polemica è rivolta ai calendari troppo intasati”. Credo - ha aggiunto Bonini- che Sarri si lamenterà ancora di più quando comincerà la National League, e li le partite saranno tutte tirate e al massimo livello e i rischi per tutti i giocatori aumenteranno"