Colpi per Faetano e Domagnano: Bernacci è implacabile

Non mancano le sorprese, nella prima giornata di Coppa Titano: ad affiancare la Folgore – in testa al Girone A – troviamo la Juvenes/Dogana che da pronostico, seppur con non poche difficoltà, è riuscita a superare un San Giovanni capace di sbloccare l’incontro in avvio di ripresa con Cecchetti. Il pareggio di Merlini è quasi immediato, mentre il gol vittoria Brigliadori lo pesca in panchina: appena 9 minuti sono sufficienti a Cevoli per siglare il suo primo gol stagionale e regalare ai suoi un’importante vittoria. Il San Giovanni di Crescentini – squalificato e sostituito in panchina da Venturi – chiude pure in inferiorità numerica per l’espulsione di Borgelli.



Non tradisce le aspettative il Tre Fiori, che dopo aver osservato il turno di riposo nello scorso week-end di campionato, ha ripreso a macinare vittorie: la terza in tre partite è ai danni del Cailungo, che proprio a quota tre vede interrompersi la sua striscia di imbattibilità. La porta di Massimo Francioni resta inviolata complessivamente per 276 minuti, reggendo poco più di 300 secondi alla prova di Marco Bernacci, che con un gol per tempo affossa il Cailungo e sale a quota 5 reti in 3 partite in questo scorcio di stagione.



Doppietta anche per Enea Jaupi, protagonista – insieme al suo Domagnano – del risultato più inatteso di serata. I giallorossi sono stati infatti capaci di superare La Fiorita in un match ricco di reti ed occasioni: a sbloccare l’incontro è Nicolò Angelini, che sfrutta al meglio la chance di partire dal primo minuto trovando il suo secondo gol consecutivo. Il raddoppio è di Jaupi che si alternerà nelle marcature con Martini e Loiodice, che rimettono per due volte in pista La Fiorita, che non dà seguito ai suoi sogni di rimonta.



L’altro colpaccio di serata porta la firma del Faetano di Zonzini, che dopo lo scoppiettante 5-2 rifilato al Domagnano domenica scorsa è andato ad imporsi su una Libertas parzialmente rivoluzionata da Pasquale D’Orsi. A decidere l’incontro è un’autorete di Davide Simoncini poco prima dell’intervallo; a nulla valgono gli sforzi granata, che non trovano nemmeno negli innesti di Perrotta e Rossi i salvatori della patria.



Nello stesso Gruppo – il C – trova il primo successo stagionale la Virtus di Fratta: secco 2-0 ai danni di un nervoso Fiorentino, a margine di un incontro deciso nella ripresa da Bozzetto e De Biagi. Nel concitato finale, espulso dalla panchina Zenunay.



Non si è giocato nel Girone D, quello da tre squadre, per via del necessario trattamento di manutenzione cui deve essere periodicamente sottoposto il manto erboso del San Marino Stadium dove – questa sera – era stata inizialmente calendarizzata Tre Penne-Cosmos, che si giocherà il prossimo 18 ottobre. Nulla cambia per il Pennarossa, che avrebbe in ogni caso osservato un turno di riposo in questo infrasettimanale di Coppa Titano.