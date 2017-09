Campionato Sammarinese: la 4à giornata si gioca tutta al sabato

Quattro partite alle 15, le altre tre alle 19. Programma anticipato per garantire un giorno di riposo in più ai calciatori della Nazionale, in vista del doppio impegno con Norvegia, in casa giovedì 5, Repubblica Ceca in trasferta, domenica 8 ottobre