Femminile: basta Mastrovincenzo al San Marino, punteggio pieno per il Castelvecchio

Buon pari del Riccione a Bolzano, 0-0 anche per il Bologna che fallisce un rigore.

Una rete di Gaia Mastrovincenzo al primo minuto di gioco basta alla San Marino Academy per battere la Saponeria Pescara e conquistare la seconda vittoria stagiona, la prima sul proprio campo. Un successo che permette alla squadra del tecnico Fabio Baschetti di portarsi a quota sei punti in classifica dopo tre giornate. Ancora una vittoria per il Castelvecchio, che sbanca Imola grazie al gol di Silvia Guidi, sempre a segno in queste prime tre giornate. La squadra di Flavio Varchetta è a punteggio pieno. Buon punto per il Riccione, che torna da Bolzano con il secondo risultato di fila, le romagnole pareggio 0-0 contro l'Unterland Damen. Pareggio per 0-0 anche per il Bologna con il Brixen. A Bressanone, le rossoblu falliscono anche un rigore con Cocchi nel secondo tempo. Vincono la Jesina (2-1 sul campo del Castelnuovo), il Vittorio Veneto (3-0 a Trento) e il Pordenone (1-0 a Vicenza). Pari per 0-0 tra Fortitudo Mozzecane e Pro San Bonifacio.



Elia Gorini