Nazionale: sono 27 i pre convocati di Manzaroli



In vista della partita contro la Norvegia il CT Pier Angelo Manzaroli ha diramato le convocazioni. 27 i giocatori che poi diventeranno 23 dopo l'allenamento di domani sera. Nessuna sopresa nel listone che comprende nomi da sempre nel giro della Nazionale.



Giochi fatti, nel Gruppo C in cui è inserito San Marino, con la Germania di Löw già alla fase a gironi della prossima Coppa del Mondo e l'Irlanda del Nord a giocarsi le proprie possibilità di raggiungere i detentori del titolo ai Play-off.



Per la Nazionale di San Marino gli ultimi due impegni sono con Norvegia e Repubblica Ceca: due sfide piuttosto diverse tra loro, all'andata, che per i biancoazzurri rivestono grande importanza. Se quella di Plzen deve essere l'occasione per riscattare la non brillantissima prestazione primaverile, quella con la Norvegia di giovedì 5 ottobre (ore 20:45) vuole rappresentare un'opportunità per dimostrare che ad Oslo nulla è successo per caso e che - con la spinta del pubblico di casa, che ci si attende numeroso vista anche la politica di prezzi dei biglietti, tutti in vendita a €5,00 - anche a Serravalle si possa replicare e migliorare quella prestazione che a meno di un quarto d'ora dal 90' aveva tutti i crismi per diventare storica.