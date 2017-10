Campionato: sogna il Pennarossa, vince il Tre Fiori

Il Pennarossa si può godere almeno due settimane in testa al Campionato Sammarinese. La squadra di Floriano Sperindio guida il girone A dopo 4 giornate. I biancorossi impattano 0-0 contro il Tre Penne, allungando la striscia di risultati utili consecutivi. Alle spalle della squadra di Chiesanuova un terzetto si squadre: La Fiorita, Faetano e Tre Penne. Delle tre vince il Faetano al termine di una partita ricca di reti contro il San Giovanni per 4-2. Nella sfida degli ex due reti a testa per Friguglietti e Andrea Moroni. Cade La Fiorita battuta 2-0 dal Domagnano, che così festeggia il primo successo in campionato dopo quello in Coppa Titano sempre ai danni della squadra di Montegiardino. Sale anche il Cosmos. La squadra di Sereno Uraldi impatta 0-0 nel derby contro la Juvenes/Dogana. Nel girone B la Libertas guida sempre davanti al Tre Fiori. Il club di Borgo Maggiore non va oltre lo 0-0 contro il Cailungo. I rossoverdi di Brigliadori si confermano avversario ostico per tutti. Nella casella reti subite resta ancora lo 0, confermando l'ottimo reparto difensivo del Cailungo, adesso terzo con 6 punti. Il Tre Fiori si avvicina alla vetta dopo il turno di riposo vincendo il derby con il Fiorentino per 5-2. Una bella partita nella quale Bernacci e Badalassi piazzano la doppietta. Risale la Folgore: 2-1 alla Virtus con rete decisiva di Sartori a pochi minuti dalla fine della partita. Turno di riposo per il Murata.



Elia Gorini