San Marino: ufficiali i 23 che sfideranno la Norvegia

In serata il Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino, Pierangelo Manzaroli, ha reso nota la lista dei 23 convocati per l’incontro di giovedì 5 ottobre 2017 al San Marino Stadium, quando i biancoazzurri affronteranno la Norvegia di Lagerbäck. Torna in gruppo Elia Benedettini, mentre Stefanelli e Cesarini – non al 100% – non sono stati convocati per l’ultimo impegno casalingo del Girone C di Qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, così come D’Addario.



Sarà presente alla sfida anche Gianni Infantino, Presidente della FIFA: arrivo in Repubblica previsto per il primo pomeriggio di giovedì, cui farà seguito l’udienza con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni, recentemente insediatosi alla Suprema Magistratura. Per l’occasione, la Federcalcio ha varato un’iniziativa volta al coinvolgimento dei giovani e delle famiglie: tagliandi in vendita il giorno della partita a partire dalle 17:00 presso la biglietteria allestita al Multieventi Sport Domus; appena € 5,00 il costo dei biglietti, con ingresso gratuito per gli Under 18: #ProviamociInsieme!