Campionato: risultati 11' giornata FINALI

TABELLINO

SAN GIOVANNI (4-4-2):

Manzaroli 6,5; Zafferani 4,5, Mussoni 5,5, Stilli 5, Borgelli 5,5 (22’ st Grilli 5,5); Bugli 6, Casadei 6, Caforio 6, Tellinai 6; Bettini 5,5, Moroni 6.

A disp.: Taddei, Giardi, Cecchetti

All.: Crescentini



CAILUNGO (4-2-3-1):

Francioni 6; Angeli 6, Lonardo 6, Agrusti 6, Iuzzolino 6,5; Venerucci 6, Bartolini 6, Ciavatta 6 (28’st Gualandi 6), Boschi 5,5 (14’st Bucci 6), Porcelli 6,5, Collini 6,5.

A disp.: La Monaca, Santarini, Donati, Valli

All.: Bartoletti



Marcatori: 28’st Collini

Ammoniti: 30’ Zafferani, 18’st Bettini, 20’st Agrusti

Espulsi: 38’st Zafferani per condotta violenta



Arbitro Scarpino: 6,5

1° assistente: Calapai

2° assistente: Clementi



MONTECCHIO – Al Cailungo basta un gol per avere ragione del San Giovanni e restare nella scia della Folgore, terza forza del Gruppo B. Decide l’incontro Pietro Collini, che sale a otto centri in campionato. Il San Giovanni chiude la sfida in dieci uomini per l’espulsione di Loris Zafferani, punito a sette minuti dal 90’ con il rosso diretto per un duro intervento a centrocampo su Bartolini.