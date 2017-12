Femminile: il derby con l'Imolese alla San Marino Academy

Una rete di Nausica Costantini vale il 2-1 che permette alle biancoazzurre di vincere a Imola.

Continua il buon momento della San Marino Academy nel campionato di Serie B femminile. La squadra del tecnico Fabio Baschetti centra il sesto risultato utile consecutivo vincendo sul campo dell'Imolese per 2-1. Biancoazzurre in vantaggio con Fulvia Dulbecco dopo 10 minuti. Le romagnole trovano il pari con Fabiana Colasuonno al 52'. La rete della vittoria la segna Nausica Costantini all'85'. Un successo importantissimo per la squadra sammarinese nella rincorsa alla terza posizione che in questa stagione di riforma dei campionato di serie B vale la salvezza. Prossimo impegno per la San Marino Academy venerdì 8 dicembre nel recupero contro il Castelnuovo Teramo allo stadio Ezio Conti di Dogana, poi due giorni più tardi, ancora in casa la sfida contro la Fortitudo Mozzecane.



Elia Gorini



Gol e immagini del CALCIO FEMMINILE con:

PassioneCalcio

Dove e quando:

MERCOLEDI' ore 22.00

Satellite: 520 SKY, 73 TivùSat e piattaforma EutelSat

Digitale: canale 73 San Marino RTV Emilia Romagna e Marche

Web: in diretta streaming sulla Web/TV