Campionato: Tre Penne e Tre Fiori al comando a metà stagione

La Fiorita e la Folgore si prendono il secondo posto nei rispettivi gironi e mandano un chiaro messaggio alle avversarie nella lotta allo scudetto.

Al giro di boa della stagione regolare è tempo di primi bilanci nel campionato sammarinese. Il calcio giocato dice che Tre Penne e Tre Fiori sono le regine della prima parte della stagione con la squadra di Città al comando del girone A e quella di Fiorentino in testa al gruppo B. I viceampioni di San Marino superano il Fiorentino 2-0 con reti nella ripresa. Tiene il passo La Fiorita. I detentori dello scudetto confermano che per la vittoria finale lotteranno fino all'ultima giornata. Rallenta il Domagnano, fermato sullo 0-0 dalla Virtus. Un risultato che tiene apertissima la corsa al terzo posto play off, ancora di più con la nuova regolare che prevede lo spareggio tra terza e quarta, in caso di distacco uguale o inferiore a quattro punti. Sale il Faetano che travolge il Murata. Grande protagonista Antonio Gravina autore di quattro reti nel 6-1 ai bianconeri. Nel girone B, detto del Tre Fiori capolista dopo il 3-1 al Cosmos, sale la Folgore, che approfitta del pari della Libertas per prendersi il secondo posto grazie al 3-0 alla Juvenes/Dogana. Il Cailungo batte di misura il San Giovanni, rete di Pietro Collini e resta a tre punti dal terzo posto. Finisse oggi il campionato sarebbe spareggio con la Libertas. Dopo tre ko consecutivi torna a fare punti la Virtus, che resta al terzultimo posto davanti a Fiorentino e Murata. La squadra di Bobo Gori è ferma ancora a zero punti in classifica con 10 sconfitte. Tutte le immagini dell'11 giornata di Campionato Sammarinese nel consueto appuntamento del martedì con Tele Stadio, dalle 20 su San Marino RTV canali 520 Sky e 73 digitale, dalle 20:45 anche su RTVSport canale 93 digitale terrestre.



Elia Gorini