Fair Play: Pietro Collini del Cailungo come Paolo Di Canio

Bel gesto dell'attaccante del Cailungo che con l'avversario a terra infortunato decide di non calciare in porta.

Bel gesto di Fair Play nel Campionato Sammarinese. Protagonista l'attaccante del Cailungo Pietro Collini. È il 35' del primo tempo, il risultato è di 0-0 quando, Collini riceve palla in area avversaria e invece di calciare a rete da posizione più che favorevole decide di mettere il pallone fuori. Il giocatore del Cailungo si accorge che il difensore avversario Zafferani è rimasto a terra dopo uno scontro con un compagno. Con grande correttezza decide di calciare fuori la palla per permette l'intervento dei sanitari del San Giovanni. Un gesto che fa sicuramente onore al giocatore del Cailungo Pietro Collini, che per la cronaca nel secondo tempo riuscirà a segnare la rete che permetterà alla sua squadra di superare il San Giovanni e restare in corsa per i play off nel girone B.



Elia Gorini