La neve ferma il campionato

Il maltempo ha costretto la Federcalcio a rinviare le partite di Campionato in programma nel pomeriggio. Non si giocheranno quindi Cailungo-La Fiorita, Folgore-Domagnano, Virtus-Faetano e Libertas-Tre Penne.

Confermato al momento il programma di domani. I match non disputati oggi pomeriggio saranno recuperati a data da destinarsi.