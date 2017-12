Campionato: risultati 12' giornata

Ultima turno del 2017 per il Campionato Sammarinese. Dopo il giro di boa della stagione regolare si tonerà in campo per la rincorsa ai play off scudetto a metà gennaio. Questi i risultati e marcatori della giornata:



CAILUNGO - LA FIORITA (0-0)



VIRTUS - FAETANO (0-0)



FOLGORE - DOMAGNANO (0-0)



Ore 18:30

LIBERTAS - TRE PENNE (Montecchio)



Posticipi:

TRE FIORI - SAN GIOVANNI (Montecchio)

PENNAROSSA - FIORENTINO (Fiorentino)

MURATA - COSMOS (Domagnano)



Riposa: Juvenes/Dogana



CLASSIFICHE

Gruppo A

TRE PENNE 23

LA FIORITA 22

DOMAGNANO 20

PENNAROSSA 17

JUVENES/DOGANA 14

COSMOS 12

FAETANO 11

SAN GIOVANNI 7



Gruppo B

TRE FIORI 22

FOLGORE 20

LIBERTAS 19

CAILUNGO 16

VIRTUS 8

FIORENTINO 4

MURATA 0