In attesa dei recuperi brillano Cosmos e i club di Fiorentino

Marco Bernacci firma il 2-1 al San Giovanni. Un doppietta di Corzani vale la vittoria per il Fiorentino, vince al 92' il Cosmos.

L'ultima giornata del 2017 di Campionato Sammarinese è stata condizionata dalla neve che ha imposto il rinvio di tutte le gare del sabato. Si sono giocati regolarmente i posticipi della domenica con variazioni di orario e campi. L'unica sfida confermata da calendario è stata Murata – Cosmos. La squadra di Sereno Uraldi fatica non poco a sbloccare una partita che vede i gialloverdi in più di un'occasione vicino alla rete. Grande prova del portiere bianconero Meroi che salva il risultato più volte, ma è costretto ad arrendersi al 92' su Roberto Neri che sigla la rete da tre punti. Cosmos che sale al quinto posto e scavalca la Juvenes/Dogana ferma per il turno di riposo. Resta ancora a quota zero punti il Murata che incassa l'11' ko in campionato. Nelle altre due gare giocate, successi per Tre Fiori e Fiorentino. Le due squadre del Castello di Fiorentino si prendono i tre punti. Al di là delle gare di recupero, i gialloblu di Matteo Cecchetti sono certi di chiudere in testa al campionato il 2017. Contro il San Giovanni termina 2-1, con rete della vittoria di Marco Bernacci, dopo il pari della squadra di Ivo Crescentini firmato da Bettini in chiusura di primo tempo.

Una doppietta di Matteo Corzani regala i tre punti al Fiorentino nella sfida contro il Pennarossa. Un successo importante per il morale. Occasione persa per la squadra di Chiesanuova che chiude l'anno al quarto posto. Tutti i gol delle gare giocate questa sera dalle 20 su San Marino RTV canale 520 Sky e 73 digitale e dalle 20:45 su RTVSport canale 93 digitale.



Elia Gorini