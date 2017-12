Campionato Sammarinese: vincono in rimonta Folgore e Tre Penne

Dieci gol nei primi due recuperi del campionato sammarinese ed in entrambi i casi arrivano due successi in rimonta. Quello del Tre Penne non è più una novità ma questa volta la squadra di Luigi Bizzotto ha sofferto ed anche parecchio per avere la meglio sulla Libertas. Doppio vantaggio per la compagine di Borgo Maggiore che sblocca il risultato al 27esimo, Migani devia sul palo il colpo di testa di Davide Simoncini ma non può nulla, sul tap di Simone Rossi. Il centravanti granata si ripete 8 minuti più tardi, quando insacca il preciso traversone di Matteo Camillini. Il Tre Penne non demorde ed a 4 minuti dal riposo, riapre la partita con la caparbietà e il diagonale di Nicola Gai. La remuntada bianco-azzurra si completa nel finale di partita con Gai che approfitta di un errore di Della Valle per firmare il 2 a 2. Ad un paio di minuti dal novantesimo, Manuel Battistini appena entrato, trova il diagonale che vale la vittoria nel derby della funivia. Stesso copione o quasi nella sfida di Fiorentino.

La Folgore passa in vantaggio all'undicesimo con Bezzi, lasciato colpevolmente solo nel cuore dell'area di rigore. Il Domagnano ha la forza prima per pareggiare, con un destro sul primo palo di Jaupi e poi addirittura di capovolgere il risultato con Locatelli, la cui conclusione sorprende l'estremo difensore della Folgore. Ad inizio ripresa il pareggio della squadra di Oscar Lasagni con la percussione centrale di Sartori. Folgore che al primo minuto di recupero, trova i tre punti con il gol-vittoria di Savioli. Questa sera si completa la dodicesima giornata con gli ultimi due recuperi. Alle 21.15, Virtus - Faetano a Montecchio e Cailungo - La Fiorita a Fiorentino.