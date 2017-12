Campionato Sammarinese: La Fiorita supera il Cailungo, spettacolare pareggio tra Virtus e Faetano

Venti gol equamente divisi nella due serate di recupero del campionato sammarinese. Dopo le vittorie in rimonta di Folgore e Tre Penne anche La Fiorita mantiene il passo superando per 2 a 1, l'ostacolo Cailungo. La gara di Fiorentino si sblocca al 18esimo con un gran gol di Tiziano Mottola. Controllo, dribbling, progressione e gran destro nell'angolo lontano per il vantaggio della Fiorita. Davvero, tutto molto bello. Al primo minuto del secondo tempo, Danilo Rinaldi con un sinistro radente, mette il cassaforte i tre punti. Solo per le statistiche, il gol del definitivo 2 a 1, firmato in mischia da Simone Ciavatta. Fiorita in dieci uomini, per l'espulsione nel recupero di Amati ma la squadra di Procopio sale a quota 25, ad un solo punto dalla capolista Tre Penne. Spettacolare pareggio in Virtus e Faetano, che sabato si ritroveranno di fronte in Coppa Titano. Ad aprire le marcature, Mouhamed Seck che elude il tentativo di fuorigioco della difesa avversaria e deposita in rete il pallone del vantaggio. Il Faetano potrebbe pareggiare poco dopo ma Gravina si fa respingere un calcio di rigore. E allora sul finire di tempo, il centravanti Raul Ura firma il 2 a 0 della Virtus. Ad inizio ripresa, un errore del portiere Broccoli permette a Tomassoni di riaprire la partita. Passano un paio di minuti e la Virtus si riporta sul doppio vantaggio, grazie al tocco vincente, sotto misura, di Michele Bozzetto. La gara sembra indirizzata verso i nero-verdi di Acquaviva ed invece nell'ultimo quarto d'ora, si scatena Antonio Gravina. L'attaccante del Faetano, riscatta l'errore dal dischetto, con due gol in rapida successione che regalano ai gialloblu, un insperato pareggio. A Montecchio, Faetano - Virtus, finisce 3 a 3.