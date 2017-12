Passo falso della San Marino Academy sconfitta dal Trento Clarentia 4-3

Calcio femminile serie B

Seconda sconfitta consecutiva per la San Marino Academy, battuta 4-3 dal Trento Clarentia. Un ko inaspettato per la squadra di Fabio Baschetti, alla quale non basta la doppietta del neo acquisto Simona Cimatti. Avvio di gara in salita per le biancazzurre che al 2' vanno sotto. Tonelli riceve palla e serve Rosa che non ha difficoltà a battere Giorgi in uscita. La reazione è immediata e porta al pareggio che arriva al 6'. Innocenti disegna un passaggio perfetto per Prenga che salta anche Valzolgher e segna la rete dell'1-1. Al 25' Trento Clarentia di nuovo in vantaggio con un tiro di Rovea che scavalca l'estremo difensore. Tutto da rifare per la San Marino Academy che al 41' va vicinissima al pareggio con Canini che colpisce il palo. L'avvio di ripresa è da incubo per le biancazzurre che si ritrovano sotto per 4-1. Al' 52' Dauriz, smarcata a tu per tu con Giorgi, porta il punteggio sul 3-1. Al 59' c'è gloria anche per Torresani che finalizza l'ottima giocata di Tonelli e mette al sicuro i tre punti. Sotto di tre reti la formazione di Baschetti prova a riorganizzare le idee per cercare una rimonta difficile ma non impossibile. Al 64' prodezza di Cimatti che accorcia le distanze con un gol in acrobazia. In pieno recupero arriva la terza rete sammarinese ancora con Cimatti che di precisione batte il portiere mettendo il pallone nell'angolo più lontano. Le ospiti hanno a disposizione ancora un paio di minuti per cercare una clamorosa rimonta che però non si materializza. Al fischio finale fa festa il Trento Clarentia che batte la San Marino Academy 4-3.



Paolo Crescentini