Festa della FSGC, l'intervista al Direttore Generale Alberto Pacchioni

Serata di galà per il calcio sammarinese, con oltre 400 persone all' Hotel Palace di San Marino. Una serata di festeggiamenti ma anche l'occasione per un primo bilancio della nuova dirigenza. In attesa di conoscere il nome del nuovo Commissario Tecnico, sentiamo che cosa ha detto il direttore generale, Alberto Pacchioni.