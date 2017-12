Faetano: Alessandro Fabbri è il nuovo allenatore

Alessandro Fabbri è il nuovo allenatore del Faetano. Il nuovo tecnico dei gialloblu prende il posto di Ermanno Zonzini sollevato dall'incarico la scorsa settimana. Alessandro Fabbri arriva dall'esperienza con la Virtus Poggio Berni, con la quale ha centrato due promozioni in quattro anni. Il neo tecnico del Faetano è stato presentato ieri sera alla squadra e debutterà in campionato il prossimo 14 gennaio contro la Libertas.



Sul nuovo tecnico le prime parole sono del DS Fabio Gasperoni: “Il livello del nostro calcio è buono - commenta - ci viene riconosciuto anche da fuori ma non dalla classifica. Quello che ci è mancato forse è un po’ di carica in campo e su questo abbiamo chiesto a mister Fabbri di lavorare. Questo gruppo - aggiunge Gasperoni - può giocarsela con tutti ma deve crederci”. Molto determinato anche il nuovo tecnico: “Secondo me il Faetano è una squadra forte - dichiara - e ho accettato l’incarico perché ci credo. Abbiamo un attacco che fa tanti gol e questo non è da tutti. Ai ragazzi ho chiesto fiducia e pazienza ma anche di lavorare sodo e di crederci, anche in campionato, perché il torneo è ancora lungo. Sono convinto di fare bene - conclude - e che insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni".