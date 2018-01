Campionato sammarinese, cambio di orario e campo per Pennarossa-Folgore del 13 gennaio

Si giocherà alle 18:30 al Federico Crescentini di Fiorentino anziché alle 15 al Serravalle B.

Nel campionato sammarinese c'è un cambio di orario e di campo per quel che riguarda Pennarossa-Folgore, match valido per la 13esima giornata in programma sabato 13 gennaio: non si giocherà più alle 15 al Serravalle B, bensì alle 18:30 al Federico Crescentini di Fiorentino.