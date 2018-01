Futsal, Nazionale San Marino-Rimini 4-0

I biancazzurri si stanno preparando per la Futsal Week Winter Cup, triangolare con Kuwait e Montenegro che si terrà dal 18 gennaio in Croazia.

Il 2018 sarà un anno senza impegni ufficiali per la Nazionale di futsal sammarinese, che per le qualificazioni mondiali dovrà aspettare il 2019. Un lasso di tempo troppo lungo per una squadra che ha bisogno di appuntamenti di alto livello, necessari per accumulare esperienza e far crescere il gruppo. Motivo per cui si cerca di infittire il calendario con quante più amichevoli possibile, se possibile internazionali.



Ieri al Multieventi c'era il Rimini, compagine militante in C1. Ed è finita con un netto 4-0 per San Marino, frutto di due reti per tempo: nella prima hanno timbrato Danilo Busignani e Francesco Stolfi, nella seconda Fabio Belloni e ancora Busignani. Non che i biancorossi siano stati arrendevoli, la fase difensiva sammarinese però è stata estremamente efficace.



Nelle due precedenti uscite erano arrivati un ko per 4-1 col Lucrezia – squadra di B affrontata senza molti senatori – e un successo per 4-2 contro un club di C2, il Chiaravalle, steso dalle doppiette di Belloni e Busignani. Il tutto in preparazione della Futsal Week Winter Cup, triangolare internazionale che si terrà a Novigrad, in Croazia, dal 18 al 22 gennaio: gli avversari saranno il Kuwait e il Montenegro.



RM