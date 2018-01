Una panchina per due

Franco Varrella e Daniele Arrigoni si contendono la panchina della Nazionale Sammarinese

In settimana il Consiglio Federale deciderà il nome del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale .



Per la prima volta nella storia, non sarà un allenatore sammarinese a sedere sulla panchina bianco-azzurra. Dalle ultime indiscrezioni e sopratutto dopo i numerosi colloqui di Massimo Bonini, sarebbero due i tecnici in corsa per guidare la Nazionale del Titano. Si tratta di Franco Varrella, ex allenatore di Reggiana, Salernitana e Padova e Daniele Arrigoni, attualmente tecnico della rappresentativa Under 17 di Lega Pro.



Nelle prossime ore, i vertici della federazione, scioglieranno gli ultimi dubbi anche se al momento Varrrella appare favorito.



Sono poi attese le squalifiche dei 27 tesserati, deferiti per la vicenda del calcio scommesse. Il regolamento di giustizia sportiva prevede sospensioni che vanno da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni. Sei le società che per responsabilità oggettiva, verranno sanzionate con una multa.



p.f.