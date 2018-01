Calcioscommesse: giovedì 11 gennaio verranno rese note le squalifiche definitive

Saranno immediatamente applicate

Sabato 13 il campionato sammarinese riprenderà senza i giocatori che compariranno nell'elenco degli squalificati che verrà reso noto nella giornata di giovedì. Domani alle 9 riprenderà il dibattito. Secondo la difesa emerge: la netta differenza tra il primo processo sportivo che ha coinvolto 4 tesserati, e quello attuale dove per simili capi di imputazione la richiesta di squalifica è notevolmente aumentata. La Procura Federale - ha parlato l'avvocato della FIGC, consulente esterno, Angela De Michele - ha evidenziato come il proseguo delle indagini abbia portato nuove e più dettagliati coinvolgimenti nell'ambito del calcio scommesse che non possono essere paragonati ai primi 4 casi.



L.G