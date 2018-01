Calcioscommesse: Tura “pagina triste che vogliamo chiudere immediatamente, c'è bisogno di tornare a parlare di calcio”

Sabato il campionato riprenderà senza i giocatori che compariranno nell'elenco squalificati. La Fedecalcio ha aperto una finestra di mercato di 15 giorni aggiuntivi

Questa mattina sono stati presi in esame i casi di due tesserati e questo pomeriggio il processo calcio scommesse riprenderà con gli ultimi 4 tesserati Presente nella sessione pomeridiana la società Virtus. E' atteso per domani l'elenco definitivo con sanzioni e squalifiche che avranno applicazione immediata, questo significa che i tesserati che si trovano in elenco non potranno essere convocati dalle società di appartenenza per la ripresa del campionato sammarinese prevista per sabato. Il Presidente della Federcalcio Marco Tura non nasconde il dissenso per una vicenda grave e che ha contorni inaspettati, ma allo stesso tempo sottolinea la tempestività dell'intervento della Procura Federale.



L.G