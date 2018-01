Fsgc; Tura sull'ipotesi Varrella : "non mi preoccupa il fatto che non alleni da 10 anni"

Il Presidente della FSGC Marco Tura affronta anche l'altro argomento di stretta attualità come la nomina del nuovo C.T. Tura, non ammette e non smentisce che si tratti di Franco Varrella. "Non mi preoccupa il fatto che non alleni da 10 anni (Franco Varrella), ma non possiamo permetterci di ingaggiare Conte o Mourinho. Cerchiamo una persona che sappia portare avanti un progetto che non prevede solo la Nazionale A. Non voglio parlare di esclusione di sammarinesi, ma è chiaro che la mondializzazione è all'ordine del giorno, e abbiamo un progetto che prevede più aspetti"